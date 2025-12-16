En vivo
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Blu Radio  / Nación  / Autoridades incautan 650 botellas de licor adulterado en Villavicencio

Autoridades incautan 650 botellas de licor adulterado en Villavicencio

Para estas fechas decembrinas, los operativos por licor adulterado aumentarán para garantizar una sana convivencia.

