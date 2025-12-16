Autoridades incautan 650 botellas de licor adulterado en Villavicencio

Actividades de registro y control a establecimientos nocturnos en la capital de Meta permitieron la incautación de 650 botellas de licor adulteradas que estaban siendo puestas a la venta para el consumo humano.

En la temporada decembrina, el consumo de licor se incrementa y, a su vez, los controles para evitar el contrabando y la venta de licor de dudosa procedencia, por eso, las autoridades en Villavicencio, junto a rentas departamentales, han iniciado un circuito de control a bares, discotecas, licores y lugares de expendio de licor con el fin de disminuir los riesgos en este fin de año.

El consumo de licor adulterado puede generar severos daños a la salud humana, por ello, las autoridades extreman medidas para contrarrestar la venta y el consumo de licor en sus diferentes presentaciones, ya que en los últimos allanamientos se encontró cerveza, aguardiente, wisky, champaña, incluso cigarrillos de contrabando.

“Es así que la Policía Nacional, en esta Navidad, sigue articulando para garantizar la salud de todos los ciudadanos”, así lo confirmó la teniente coronel Diana Herrera, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Villavicencio.



Para estas fechas decembrinas, los operativos aumentarán para garantizar una sana convivencia, pero, sobre todo, el bienestar y la salud de los llaneros en estas fechas donde el consumo de alcohol se incrementa por las celebraciones de Navidad y Fin de año.