Nuevo tráiler de la quinta temporada de 'Stranger Things' preocupó a fans por este detalle

Faltan pocos días para que se estrene la segunda parte de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ tras la impresionante revelación de ‘Will’ con los mismos poderes de ‘Once’ y ‘Vecna’, controlando a las bestias del Otro Lado para salvar a todos sus amigos y familiares, generando más preguntas de cuál es la verdadera conexión entre estas partes.

Pero ya Netflix dejó ver un poco de lo que pasará en la segunda parte de esta quinta temporada y estrenó el primer tráiler antes de que salga el 25 de diciembre estos nuevos cuatro episodios, sin embargo, una escena preocupó a los fans con la posible muerte de uno de los personajes principales.

Foto: Netflix

El detalle del tráiler de ‘Stranger Things’ que preocupó a los fans

Enfrentamientos y miedo fueron las cosas que más dejó ver este avance de la segunda parte de la quinta temporada, al igual que el ataque directo de ‘Vecna’ como el villano de esta historia, pero momentos de tensión de ‘Lucas’, ‘Mike ‘ y ‘Max’, pero uno en especial que encendió alarmas.

Fue al minuto 1:37 de este trailer en donde se ve a ‘Steve’ y ‘Dustin’ juntos teniendo una conversación profunda y con unas palabras llenas de sentimiento: “Si mueres, muerto también”, pero la preocupación de los fans creció más cuando en otra escena se vieron abrazados y llorando, aumentando el temor de que alguno de los dos pueda morir en esta temporada.



¿Cuándo se estrena la segunda parte de la quinta temporada de ‘Stranger Things’?

Esta llegará a Colombia el 25 de diciembre a las 8:00 de la noche en Netflix y serán cuatro episodios, antes del último que llegará hasta el 31 y estos son:

25 de diciembre de 2025: Volumen 2



Episodio 5: “Shock Jock”

Episodio 6: “Escape From Camazotz”

Episodio 7: “The Bridge”

31 de diciembre de 2025: El final

