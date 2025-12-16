En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Caso Jaime Moreno: Ricardo González continuará en la cárcel mientras avanza proceso judicial

Caso Jaime Moreno: Ricardo González continuará en la cárcel mientras avanza proceso judicial

Una juez confirmó la medida de aseguramiento en la cárcel para González, señalado como uno de los agresores de Jaime Estaban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, en la noche de Halloween.

Caso Jaime Moreno: Ricardo González continuará en la cárcel mientras avanza proceso judicial
Caso Jaime Moreno: Ricardo González continuará en la cárcel mientras avanza proceso judicial
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad