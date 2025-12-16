Caso Jaime Moreno: Ricardo González continuará en la cárcel mientras avanza proceso judicial

Aunque la defensa de Ricardo González había presentado un recurso de apelación para revocar la medida de aseguramiento en centro carcelario que había sido aprobada por la juez sexta de control de garantías de Bogotá por el caso del joven estudiante Jaime Esteban Moreno, este 16 de diciembre una juez de segunda instancia confirmó la decisión que lo mantiene detenido y sin la posibilidad de otra instancia de apelación.

Ricardo González, de 23 años, es señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, quien murió tras una brutal golpiza ocurrida durante la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Inicialmente, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas solicitaron al juez de segunda instancia que mantuviera la medida de aseguramiento por ser un peligro para la sociedad, justificado en el amplio material probatorio que demostró la participación de González en la golpiza.

La fiscal delegada advirtió que, con base en al menos ocho testigos, las pruebas técnicas y los videos de las cámaras de seguridad, se logró demostrar que existió un acuerdo voluntario y que González era consciente de que la brutal golpiza que cometieron tendría un único desenlace, la muerte del joven de 20 años.



Ricardo González en el caso de Jaime Esteban // Fotos: Noticias Caracol

Durante la audiencia la juez argumentó que en este caso no se discuten los medios por los que González se integró a la fiesta llevada a cabo esa noche en el bar Before Club, sino la actitud arraigada de justiciero por mano propia con la que actuó.

“Sin mediar palabras, sin disponer de un criterio, confluyen (junto a Juan Carlos Suárez) en golpear de manera iracunda, con extrema violencia e incalculable violencia a la víctima, pese a que está en el piso, siguen golpeándola hasta llevarla a un grado de inconsciencia”, detalló la juez.

La fiscal ha reiterado durante el proceso en contra de González que “lo que hace una persona que respeta las normas y una persona, que tal como lo indica la constitución nacional observa buena conducta individual, familiar y social, es acudir ante las autoridades, no asesinar a una persona”, por lo que para la Fiscalía este hecho lo convierte en un riesgo para la comunidad.

Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá Foto: Noticias Caracol

Entre los argumentos de la juez para desestimar lo expuesto por la defensa de González destacó el hecho de que no hay arraigo por parte de González ni en Bogotá, ni en Cartagena, por lo que los documentos como recibos de servicios públicos y documentos de identidad de su familia no son suficientes.

En este punto, la juez también dijo que era falso que González buscara responder ante la justicia desde un primer momento, pues cabe recordar que tras la muerte de Jaime Moreno pasó una semana antes de que compareciera ante las autoridades.

Tras esta decisión, González permanecerá privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartagena San Sebastián La Ternera, mientras avanza el proceso judicial en su contra.