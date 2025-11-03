Nuevos videos revelan detalles de la muerte de Jaime Esteban Moreno en Halloween en Bogotá

Siguen los hallazgos en la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años que cursaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes en Bogotá.

Los hechos se registraron en la madrugada del 31 de octubre de 2025 en el sector de Barrios Unidos, luego de que una fiesta de Halloween culminara en una mortal agresión. Los reportes indican que Moreno fue hallado cerca de la Calle 64 con graves heridas, pese a que, según información de su abogado, el joven intentó retirarse del lugar para evadir el conflicto.

Horas después de ser trasladado por la Policía, el joven universitario falleció, siendo la causa un trauma craneoencefálico severo.

La brutalidad del ataque, calificado como "miserable" por el representante legal de la víctima, se desató una vez que Jaime Esteban Moreno se encontraba indefenso.



El abogado detalló en Noticias Caracol que un "golpe certero" lo tumbó y lo dejó inconsciente, momento en el que la agresión continuó con golpes propinados en el rostro, el cráneo y el tórax mientras yacía en el suelo.

Familia de Jaime Esteban Moreno reveló cómo se enteraron de su muerte en Halloween: "Pendiente" Foto: Noticias Caracol

Juan Carlos Suárez Ortiz, principal señalado del ataque, ya se encuentra formalmente vinculado al proceso. La Fiscalía, que inicialmente procedió por lesiones personales, buscará imputar el delito de homicidio en la audiencia programada para el 5 de noviembre.

Además, las dos mujeres que acompañaban a Suárez, identificadas como Kleidymar Paola Fernández Sulbaran y Bertha Yohana Parra Torres, quedaron en libertad luego de que la Fiscalía se abstuviera de ejercer acción penal.

Publicidad

A esto se suma el testimonio de un amigo de la víctima, revelado en la audiencia, que asegura que en la golpiza participó un segundo agresor que aún no ha sido identificado ni capturado.



Nuevos videos de Jaime Esteban Moreno antes de morir

Los videos de seguridad, conocidos en exclusiva por Noticias Caracol, revelan los angustiosos momentos posteriores a la agresión que sufrió Jaime. En las imágenes se observa a su amigo, vestido con camiseta blanca y pantalón oscuro, caminando desesperado por la calle 64 mientras busca ayuda.

Instantes después, un reciclador que transitaba por la zona con su carreta se detiene al presenciar la escena y corre hacia el hospital, ubicado a pocas cuadras, para alertar al personal médico y a las autoridades sobre lo ocurrido.

En otro de los registros se evidencia cómo cuatro uniformados, junto con el amigo de la víctima, suben a Jaime Esteban, ya inconsciente, a una patrulla de la Policía que fue utilizada como ambulancia ante la emergencia.

Publicidad

Las grabaciones, hoy pieza clave en la investigación, también muestran la presencia de un segundo agresor que, según testigos y el material, vestía de negro y huyó del lugar tras la golpiza.

En medio de este proceso, la familia "completamente destrozada", pide acciones contundentes a la justicia y agradece el apoyo.