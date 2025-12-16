En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emotivo: 25 niños tocaron la campana de la victoria para anunciar que vencieron el cáncer

Emotivo: 25 niños tocaron la campana de la victoria para anunciar que vencieron el cáncer

El emotivo evento se desarrolló en el Hospital Internacional de Colombia, donde los 25 niños tocaron la campana de la victoria tras vencer el cáncer.

