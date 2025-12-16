En vivo
Estado Unidos incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton

Estado Unidos incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton

El Clan del Golfo entra a hacer parte de la Lista Clinton, en el que ya están carteles mexicanos y el Tren de Aragua, lo que implica sanciones financieras, congelamiento de activos y mayores restricciones internacionales.

