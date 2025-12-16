Estado Unidos incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton

La Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes 16 de diciembre la inclusión del Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La organización criminal también es conocida como Banda Criminal de Urabá, Clan Úsuga, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Urabeños, según recuerda la publicación oficial. Con esta decisión, el grupo fue incorporado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), con una actualización que amplía su clasificación y el alcance de las sanciones en su contra.

De acuerdo con la OFAC, el Clan del Golfo fue designado como una organización criminal transnacional y grupo terrorista, lo que implica riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La inclusión en la Lista Clinton conlleva el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas de ese país de realizar transacciones con la organización o con personas y entidades vinculadas a ella.



Un soldado monta guardia junto a un muro cubierto de grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, durante un paro minero en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de marzo de 2023. AFP

La decisión del Gobierno estadounidense se conoce en un momento en el que el Gobierno Nacional adelanta conversaciones de paz fuera de Colombia con el Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.

El mandatario, en agosto pasado, explicó que el proceso se apoyaría en un proyecto de ley presentado por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ante el Congreso de la República, el cual buscaba conceder beneficios penales a jefes de bandas criminales bajo un enfoque de justicia restaurativa.

“Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia y la condición para hablar, para hacer un trato, depende de lo jurídico”, señaló el presidente Petro durante un evento en Tierralta, Córdoba.



Otras organizaciones criminales incluidas en la Lista Clinton

En enero pasado, en cumplimiento de una de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos anunció la designación de varios carteles del narcotráfico y estructuras criminales como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplía el alcance de las sanciones financieras y judiciales en su contra.

De acuerdo con un documento firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la lista figuran organizaciones de alto poder criminal en México, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como estructuras históricas del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. También fue incluido el Cártel del Noroeste (CDN), surgido como una escisión de Los Zetas, y Cárteles Unidos, una red de células criminales con operación principalmente en el sur del país.

A estas organizaciones se sumaron grupos criminales de alcance transnacional que, según Estados Unidos, representan una amenaza comparable. Entre ellos están el Tren de Aragua, banda originada en una prisión de Venezuela y con presencia en varios países de América Latina, y la Mara Salvatrucha (MS-13), pandilla que surgió en Los Ángeles en la década de 1980 y que durante años ha tenido un fuerte impacto en Centroamérica, especialmente en El Salvador.

“Designo a las organizaciones antes mencionadas y a sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras”, señaló, en su momento, el jefe de la diplomacia estadounidense en el documento oficial.

