Asamblea Nacional Constituyente: campaña de Iván Cepeda habla de la propuesta

María José Pizarro, jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, abordó las posturas de su candidato respecto a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, un planteamiento que Cepeda tiene la intención de continuar. Pizarro hizo una distinción crucial, señalando que la campaña ha hablado todo el tiempo de un poder constituyente, el cual reside en el constituyente primario, es decir, el pueblo colombiano.

Este enfoque busca que se materialicen los derechos sociales y políticos consagrados en la Constitución de 1991, los cuales siguen siendo una deuda pendiente en su integralidad para la sociedad,. La necesidad de este proceso surge a raíz de que muchas reformas sociales, necesarias para garantizar el cumplimiento de esos derechos, se han visto bloqueadas o suspendidas.

Pizarro enfatizó que el objetivo no es "arrasar con una Constitución", sino, por el contrario, recuperar la esencia y el espíritu de la Constitución de 1991. Además de los derechos sociales y democráticos, la campaña contempla avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz y la inclusión de un paquete climático de derechos ambientales en la Carta Política.

Frente a la ruta a seguir, Pizarro fue enfática en que este proceso, si se desarrolla, no será liderado por los políticos, sino por las organizaciones sociales y la sociedad civil. La campaña presidencial serviría únicamente como un "vehículo para un diálogo social".



En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como tal, Pizarro aclaró que su avance no depende de la campaña de Cepeda, sino del Congreso de la República. De acuerdo con el procedimiento constitucional, el nuevo Congreso, que iniciará discusiones el 20 de julio, será el encargado de votar si se avanza o no con un proceso constituyente. Pizarro aseguró que esta ruta no la inventó la campaña, sino que es la que establece la Constitución Política.

Finalmente, sobre la posible participación del político Daniel Quintero en una eventual consulta presidencial del Frente Amplio Democrático, Pizarro señaló que el mismo Quintero se retiró de la consulta. Subrayó que Iván Cepeda mantiene su autonomía frente a las decisiones políticas y que la discusión actual está centrada en conformar un Frente Amplio Democrático, dejando estas definiciones en manos de los organismos electorales.

Escuche aquí la entrevista: