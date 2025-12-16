En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asamblea Nacional Constituyente: campaña de Iván Cepeda habla de la propuesta

Asamblea Nacional Constituyente: campaña de Iván Cepeda habla de la propuesta

Frente a la ruta a seguir, Pizarro fue enfática en que este proceso, si se desarrolla, no será liderado por los políticos, sino por las organizaciones sociales y la sociedad civil. La campaña presidencial serviría únicamente como un "vehículo para un diálogo social".

Publicidad

Publicidad

Publicidad