“En diciembre aumentan trasplantes de piel en niños por irresponsabilidad”: Banco de Tejidos

La temporada navideña, además de ser un espacio de encuentro, celebraciones y tradiciones, también marca un periodo de alerta para el sistema de salud debido al aumento de personas lesionadas por el uso de pólvora. Quemaduras de diversa gravedad, muchas de ellas en niños, activan una demanda urgente de tejidos como piel que resulta vital para la recuperación de los pacientes.

Hasta este 14 de diciembre ya suman 521 lesionados por pirotecnia en todo el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud. En este contexto, el Banco Distrital de Tejidos se convierte en una de las piezas centrales de la respuesta médica en Bogotá y en el país.

Creado en 2009, el Banco Distrital de Tejidos es una institución dedicada a selección de donantes, rescate, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de tejidos humanos para ser implantados. Y aunque por estos días aumenta la demanda de piel, su trabajo no solo impacta la vida de pacientes quemados, sino también abarca áreas como oftalmología, ortopedia, cirugía plástica y cirugía maxilofacial.

Desde el área de almacenamiento del Banco de Tejidos, con grandes neveras para conservar piel en bolsas selladas y escleras en frascos transparentes, y ultracongeladores que guardan huesos y tendones, Jhon Alexander Bello Sepúlveda, director técnico científico del Banco Distrital de Tejidos, explica que “el tejido que más se solicita durante todo el año es la piel, pero en diciembre esta demanda se intensifica”.



Según señala, el banco es el principal proveedor de piel a nivel nacional y abastece de manera prioritaria al Hospital Simón Bolívar, que desde hace 37 años atiende pacientes desde su Unidad de Quemados. Este es uno de los centros de referencia para la atención de pacientes quemados, no solo por pólvora, sino también pacientes con trauma en su piel por accidentes de tránsito o lesiones por químicos”.

“En diciembre se aumentan los trasplantes en niños por la irresponsabilidad que hay en el manejo de la pólvora, pero básicamente nuestro objetivo es poder cubrir todas estas necesidades, tanto de niños, adultos jóvenes, adultos mayores”, explica Bello frente a los 179 casos de menores quemados en lo corrido de diciembre.

Hasta ahora, entre departamentos y principales ciudades, Antioquia es el que más casos registra, con 68 casos, seguido de Bogotá (47), Cauca (37), Norte de Santander (28), Cundinamarca (26), Atlántico (24), Valle del Cauca (23) y Barranquilla con 20 casos.

El proceso que sigue el banco es riguroso y especializado. Los donantes son abordados en hospitales, clínicas y en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Tras la extracción, los tejidos son trasladados al banco, donde se someten a procesos de preservación que permiten mantener su viabilidad durante distintos periodos. Mientras las córneas pueden utilizarse hasta por 14 días con fines ópticos, tejidos como huesos y tendones pueden conservarse hasta por cinco años.

Una vez procesados y almacenados, los tejidos son distribuidos a las instituciones de salud según las solicitudes médicas y las necesidades terapéuticas de cada paciente. Los cirujanos, ya sean oftalmólogos, ortopedistas o cirujanos plásticos, utilizan estos tejidos para realizar los procedimientos que permiten salvar órganos, reducir secuelas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.



Todos somos donantes

Actualmente, en el país, más de 600 personas esperan un trasplante de córnea, de acuerdo con el Banco, mientras que pacientes con quemaduras extensas requieren piel y membrana amniótica para avanzar en su recuperación.

Si bien, con la Ley 1805 de 2016, todos los colombianos son considerados donantes salvo que manifiesten lo contrario, sigue siendo importante hacer campañas de concientización frente al tema, sobre todo en casos como la donación de membrana amniótica, donde son las mujeres gestantes quienes deben manifestar su intención de ser donadoras.

“Hay una transición que todavía estamos viviendo, hemos logrado cerrar algunas brechas con los mitos, los tabúes que hay sobre la donación, el tráfico de órganos y de tejidos. En Colombia el tema regulatorio que tenemos en este momento para el trasplante de órganos y tejidos está muy bien fundamentado y es muy robusto desde el punto de vista legal”, enfatiza Bello.

En Colombia, donde la pólvora sigue dejando cientos de lesionados cada año, el trabajo del Banco, que hace parte del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), también se ha enfocado en la investigación, logrando el desarrollo y la estandarización de la dermis acelular, un tipo de tejido que favorece la regeneración definitiva de la piel en pacientes con quemaduras graves.

En ese mismo camino, Bello explica que, aunque todavía no se está trabajando en la producción e implantación de tejidos sintéticos, la investigación adelantada por los bancos de tejidos será indispensable para desarrollar las leyes que regulen cómo se deben trabajar esos tejidos en un futuro cercano.

“Los bancos de tejidos somos una piedra angular para que estos proyectos de investigación, los proyectos de producción de tejidos se den porque somos las instituciones que más hemos trabajado con contenidos con fines terapéuticos”, concluyó.