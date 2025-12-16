En la ciudad de Otavalo, en el norte de Ecuador, se desató un intenso debate en redes sociales luego de que se difundieran videos del castigo aplicado a dos mujeres señaladas de cometer hurtos en varios locales comerciales.

Según información preliminar, las sospechosas fueron sorprendidas por un comerciante cuando presuntamente intentaban sustraer productos de uno de los negocios ubicados en los alrededores de la tradicional Plaza de los Ponchos. Tras ser retenidas por la comunidad, fueron atadas a un poste de alumbrado público mientras se daba aviso a los dirigentes de los cabildos indígenas del sector.

Una vez en el lugar, los líderes comunitarios iniciaron un procedimiento de justicia ancestral. Comerciantes de la zona identificaron a las mujeres y las acusaron de haber robado mercancía en distintos establecimientos. Ante la presencia de decenas de personas, las acusadas fueron sometidas a un castigo público que incluyó la retirada de parte de su vestimenta, como parte de las sanciones contempladas dentro del sistema de justicia indígena, reconocido por la Constitución ecuatoriana.

Posteriormente, las mujeres fueron obligadas a recorrer varias calles en ropa interior, mientras eran increpadas por comerciantes afectados. Al finalizar el recorrido, volvieron a ser retenidas y recibieron azotes con ramas de ortiga, una planta que produce ardor intenso y reacciones en la piel. Además, les arrojaron agua fría como parte del ritual de sanción comunitaria.



Ladronas fueron obligadas a quitarse la ropa tras robar varios locales Foto: captura video

Durante todo el procedimiento, agentes de la Policía Nacional permanecieron en el lugar a la espera de que concluyera el castigo, para luego asumir la custodia de las mujeres. Finalmente, las acusadas fueron entregadas a las autoridades y puestas a disposición del Ministerio Público, junto con las pruebas recabadas, para que se defina su situación jurídica.