Grave crisis de orden público en el país: 16 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 16 de diciembre de 2025:



En las últimas horas, un nuevo atentado terrorista en la ciudad de Cali dejó dos policías muertos en el Barrio Mariano Ramos.

en el Barrio Mariano Ramos. En Antioquia, miembros de grupos armados han realizado, al menos, 7 acciones terroristas entre pancartas y presuntos cilindros bomba.

entre pancartas y presuntos cilindros bomba. El Consejo Gremial Nacional le está exigiendo al gobierno que tome medidas urgentes y eficaces para restablecer el orden público y el control del territorio .

. Se emitió una orden de captura contra al menos 5 personas, entre ellas el secretario del Ministerio de Defensa Hugo Mora, por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los aviones MI-17.

por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los aviones MI-17. Un operativo por presuntos casos de corrupción permitió la captura de cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército, quienes estarían implicados en irregularidades en el manejo administrativo, como la venta de permisos y la falsificación de documentos.

Escuche el programa completo aquí: