Grave crisis de orden público en el país: 16 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 16 de diciembre de 2025:
- En las últimas horas, un nuevo atentado terrorista en la ciudad de Cali dejó dos policías muertos en el Barrio Mariano Ramos.
- En Antioquia, miembros de grupos armados han realizado, al menos, 7 acciones terroristas entre pancartas y presuntos cilindros bomba.
- El Consejo Gremial Nacional le está exigiendo al gobierno que tome medidas urgentes y eficaces para restablecer el orden público y el control del territorio.
- Se emitió una orden de captura contra al menos 5 personas, entre ellas el secretario del Ministerio de Defensa Hugo Mora, por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los aviones MI-17.
- Un operativo por presuntos casos de corrupción permitió la captura de cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército, quienes estarían implicados en irregularidades en el manejo administrativo, como la venta de permisos y la falsificación de documentos.
Escuche el programa completo aquí: