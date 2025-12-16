Santa Fe confirma precios de abonos para 2026-I, ¿qué pasa con partidos de Libertadores?

Publicidad
Independiente Santa Fe confirmó los precios y condiciones de su plan de abonos para el primer semestre de 2026, un plan que incluye los partidos de Liga BetPlay y la Superliga, pero que también ha generado preguntas entre los hinchas sobre el acceso a la Copa Libertadores.
Según informó el club, la venta y renovación de los abonos 2026-I estará disponible desde este miércoles, 17 de diciembre, y se extenderá hasta el martes 13 de enero de 2026. El paquete contempla el ingreso a nueve partidos del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2026-I en condición de local, además del partido de Superliga que Santa Fe dispute en Bogotá con el campeón entre Tolima vs. Junior.
En cuanto a los precios, el club estableció dos valores diferenciados: uno para abonados antiguos y otro para abonados nuevos. En Occidental Preferencial, Occidental Platea Alta y Occidental Platea Baja, el costo para antiguos es de 1.137.000 pesos, mientras que los nuevos deberán pagar 1.289.000 pesos. Occidental General tiene un valor de 772.000 pesos para antiguos y 875.000 para nuevos.
En Oriental Platea y Oriental Preferencial, el abono cuesta 648.000 pesos para antiguos y 735.000 para nuevos, mientras que Oriental General se fijó en 490.000 y 555.000 pesos, respectivamente. Finalmente, Lateral Sur es la localidad más económica, con un precio de 457.000 pesos para abonados antiguos y 518.000 pesos para nuevos.
Vale enfatizar que se consideran abonados antiguos aquellos que adquirieron el plan 2025-II para la fase ‘todos contra todos’, excluyendo a quienes solo compraron el abono para los cuadrangulares finales.
Uno de los puntos que más interés ha generado es el relacionado con la Copa Libertadores 2026, a la cual clasificó el cardenal tras el título de liga del primer semestre del 2025 contra el Medellín. Santa Fe aclaró que este abono 2026-I no incluye los partidos del torneo continental. Sin embargo, quienes adquieran el plan sí aseguran un precio preferencial y un puesto garantizado para la compra del abono correspondiente a la fase de grupos del certamen internacional.
La preventa del abono para la fase de grupos de la Libertadores se realizará después del 15 de enero de 2026 y mantendrá un precio preferencial hasta el 17 de marzo de ese año. Una vez se conozcan los rivales, el valor aumentará. Este beneficio aplica únicamente durante la vigencia del abono y no es acumulable con otras promociones.
Además del acceso a los partidos locales, Santa Fe incluyó varios beneficios adicionales, como la posibilidad de pago a través de Addi, descuentos del 20 % en tiendas físicas de la Casa Cardenal durante el cumpleaños del abonado, experiencias VIP en partidos de Liga BetPlay y un descuento del 50 % en el documental Garra y Corazón: En la Décima del León.
Con la confirmación de los precios de abonos, el club espera sumar cientos de hinchas que los acompañen durante el camino del primer semestre del próximo año.