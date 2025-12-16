Santa Fe confirma precios de abonos para 2026-I, ¿qué pasa con partidos de Libertadores?

Independiente Santa Fe confirmó los precios y condiciones de su plan de abonos para el primer semestre de 2026, un plan que incluye los partidos de Liga BetPlay y la Superliga, pero que también ha generado preguntas entre los hinchas sobre el acceso a la Copa Libertadores.

Según informó el club, la venta y renovación de los abonos 2026-I estará disponible desde este miércoles, 17 de diciembre, y se extenderá hasta el martes 13 de enero de 2026. El paquete contempla el ingreso a nueve partidos del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2026-I en condición de local, además del partido de Superliga que Santa Fe dispute en Bogotá con el campeón entre Tolima vs. Junior.

Precios abonos Santa Fe

En cuanto a los precios, el club estableció dos valores diferenciados: uno para abonados antiguos y otro para abonados nuevos. En Occidental Preferencial, Occidental Platea Alta y Occidental Platea Baja, el costo para antiguos es de 1.137.000 pesos, mientras que los nuevos deberán pagar 1.289.000 pesos. Occidental General tiene un valor de 772.000 pesos para antiguos y 875.000 para nuevos.

En Oriental Platea y Oriental Preferencial, el abono cuesta 648.000 pesos para antiguos y 735.000 para nuevos, mientras que Oriental General se fijó en 490.000 y 555.000 pesos, respectivamente. Finalmente, Lateral Sur es la localidad más económica, con un precio de 457.000 pesos para abonados antiguos y 518.000 pesos para nuevos.



Hugo Rodallega, campeón y goleador con Santa Fe en 2025 Foto: Santa Fe

Vale enfatizar que se consideran abonados antiguos aquellos que adquirieron el plan 2025-II para la fase ‘todos contra todos’, excluyendo a quienes solo compraron el abono para los cuadrangulares finales.



¿Y los partidos de Copa Libertadores?

Uno de los puntos que más interés ha generado es el relacionado con la Copa Libertadores 2026, a la cual clasificó el cardenal tras el título de liga del primer semestre del 2025 contra el Medellín. Santa Fe aclaró que este abono 2026-I no incluye los partidos del torneo continental. Sin embargo, quienes adquieran el plan sí aseguran un precio preferencial y un puesto garantizado para la compra del abono correspondiente a la fase de grupos del certamen internacional.

La preventa del abono para la fase de grupos de la Libertadores se realizará después del 15 de enero de 2026 y mantendrá un precio preferencial hasta el 17 de marzo de ese año. Una vez se conozcan los rivales, el valor aumentará. Este beneficio aplica únicamente durante la vigencia del abono y no es acumulable con otras promociones.

Daniel Torres anotó el gol de Santa Fe contra Llaneros X: @SantaFe

Beneficios para abonados

Además del acceso a los partidos locales, Santa Fe incluyó varios beneficios adicionales, como la posibilidad de pago a través de Addi, descuentos del 20 % en tiendas físicas de la Casa Cardenal durante el cumpleaños del abonado, experiencias VIP en partidos de Liga BetPlay y un descuento del 50 % en el documental Garra y Corazón: En la Décima del León.

Santa Fe confirma precio de abonos para primer semestre del 2026 X: Santa Fe

Con la confirmación de los precios de abonos, el club espera sumar cientos de hinchas que los acompañen durante el camino del primer semestre del próximo año.