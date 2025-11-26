Este sería el reemplazo de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe

Tras un gran de 2025 en Independiente Santa Fe, Harold Santiago Mosquera confirmó su salida de la institución para el 2026 y obligó a la dirigencia a salir al mercado a buscar un futbolista con sus mismas caracteristicas (o parecidas), pensando en la Copa Libertadores que disputaré el equipo.

"No, lo más probable es que no, la verdad que todo este tiempo sabia que podía pasar porque el riesgo era grande. El cuerpo yo internamente sabía el esfuerzo que estaba haciendo porque quería ir hasta el final con Santa Fe. Hoy Dios quiso que fuera así, hay que aceptarlo con dolor e impotencia, ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa", fueron las palabras de Mosquera, asegurando que no disputará más partidos este semestre en el club y adiós del cuadro cardenal.

Harold Santiago Mosquera celebra gol con Santa Fe en El Campín X: @SantaFe

¿Cuál será el reemplazo de Harold Santiago Mosquera?

Apareció el primer perfil que estaría en la carpeta del cuadro cardenal para reemplazar a Mosquera y es que, este miércoles, 26 de noviembre, se conoció que no continuará en el cuadro de Águilas Doradas.

Se trata de Yony González, pues no renovará su contrato con el equipo antioqueño y será agente libre, además sus características en ataques son parecidas a las de Mosquera, por lo que encajaría bien en el esquema cardenal para 2026.



Con Águilas, Yony González anotó 10 goles y aportó dos asistencias en un saldo de 32 partidos en total. Pero poco, comparado con el total de su carrera, en donde solo ha hecho 59 goles y ha tenidos 20 asistencias, números bajos para un atacante.

Por supuesto, esta sería una de varias opciones que maneja el cuadro cardenal en sus carpetas.

Yony González // Foto: Águilas Doradas

¿Por qué se va Harol Santiago Mosquera de Santa Fe?

El atacante confesó tener avanzada una negociación para salir a otro club en 2026, si bien no se conoce cuál, se ha rumoreado de dos en Colombia: América de Cali y Millonarios, al igual que algunos del exterior que, según Eduardo Méndez, presidente del equipo, han ofrecido cifras "imposibles de iguala".