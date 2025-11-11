Harold Santiago Mosquera rompe el silencio ante rumores, ¿se queda en Santa Fe?

El futbolista Harold Santiago Mosquera decidió hablar públicamente tras los múltiples rumores sobre su continuidad en Independiente Santa Fe.

En medio de versiones que apuntaban a su salida del club al cierre de temporada, el extremo publicó un extenso mensaje en el que aclaró su situación actual y reafirmó su compromiso con la institución cardenal.

“En este momento mi única prioridad es Independiente Santa Fe, el club al que pertenezco y con el que estoy completamente comprometido mientras sigamos en competencia”, expresó Mosquera en el comunicado, donde también agradeció el apoyo de los hinchas y el respaldo del cuerpo técnico.

El número 23 enfatizó que su enfoque está “al 100 % en entrenar, competir y dar lo mejor” por el equipo, dejando en claro que no permitirá que los rumores afecten su rendimiento ni su concentración.



Asimismo, Mosquera resaltó la buena relación que mantiene con el presidente del club y aseguró que cualquier decisión sobre su futuro “será comunicada en su momento de manera oficial y con el respeto que merece tanto Santa Fe como cualquier institución interesada”.

Harold Santiago Mosquera celebra gol con Santa Fe en El Campín X: @SantaFe

¿Y qué dice el presidente de Santa Fe?

Sin embargo, pese a sus palabras, el presidente Eduardo Méndez, confirmó en Win Sports que el atacante no seguirá en la institución para la próxima temporada, pues hay varias ofertas que superan las capacidades económicas de Santa Fe.

De hecho, tras anotar un golazo contra el Deportivo Cali el pasado domingo, Mosquera dejó entrever en declaraciones postpartido que su salida ya estaría decidida. Mientras tanto, el atacante insistió en que seguirá dando el máximo “para cerrar de la mejor manera esta etapa de competencia”, dejando la puerta abierta a un futuro anuncio oficial sobre su destino deportivo, que podría ser el América de Cali.

¡Pero qué categoría, Harold Santiago! 🪄 Lo gritamos con el corazón ❤️🤍



Nos vemos el jueves 🫡 🇮🇩🦁



¡JUNTOS POR LA CLASIFICACIÓN 🇮🇩! pic.twitter.com/wDY23eDwZW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 10, 2025

Comunicado completo de Harold Santiago Mosquera:

Por su puesto, la posible salida de Mosquera ha golpeado a la hinchada cardenal, pues quieren que el futbolista continúe, más después de sus últimos goles, así como su aporte en la final contra el Medellín para obtener la anhelada décima estrella como visitante en la liga 2025-I.