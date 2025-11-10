Hinchas lo pidieron meses y Santa Fe les cumplió el deseo: confirman importante noticia

Tras meses de incertidumbre y sin poca información al respecto, finalmente, Independiente Santa Fe le cumplió un deseo a su hincha que llevaban pidiendo desde finales del primer semestre de 2025, poco después de obtener el título: la renovación del delantero y capitán del equipo Hugo Rodallega.

“Nuestro capitán campeón renovó su contrato con el León y estará en la Conmebol Libertadores 2026”, fue el anuncio del equipo sobre la renovación del delantero, que según confirmaron será hasta diciembre del próximo año, esto pensando en la Copa Libertadores en el primer semestre del año en la fase de grupos.

El anuncio fue celebrado por los hinchas en redes sociales, que esperaban por meses que se diera la renovación de la “figura clave” de la obtención de la décima estrella del cuadro cardenal en este 2025.

Confirman renovación de Hugo Rodallega en Santa Fe // Foto: Santa Fe

Los números de Hugo Rodallega en Independiente Santa Fe

‘Hugol’ llegó al cuadro cardenal el 15 de enero de 2023, rápidamente demostró toda su calidad tras su extensa experiencia en el fútbol internacional y, en especial, el europeo, siendo uno de los mejores jugadores de ese primer semestre en el fútbol profesional colombiano.



En tres años, el delantero vallecaucano ha disputado un saldo de 125 partidos con la camiseta cardenal, contando campeonato local e internacional, con un saldo a su favor de 52 goles y 12 asistencias, además de participar en otros goles, lo que le da un salgo de una participación de en torno casi unos 100 goles del equipo en los últimos años.

Pero el momento más importante defendiendo la camiseta del cuadro cardenal fue este 2025, cuando estando incluso lesionado, hizo el gol que le dio el título a Santa Fe vs. Independiente Medellín y se volvió tendencia en todo el mundo por su garra al defender la camiseta del león capitalino para conquistar la décima estrella de toda su historia.