Santa Fe vs. Deportivo Cali EN VIVO: online y gratis este partido de la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe afrontará un partido decicivo este domingo 9 de noviembre, cuando reciba al Deportivo Cali en el estadio El Campín por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II. El equipo bogotano, bajo la dirección del técnico interino Francisco López, necesita ganar para seguir con opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Con 25 puntos, el margen es mínimo y un empate o una derrota dejarían al conjunto cardenal prácticamente sin posibilidades. El Deportivo Cali llega eliminado, pero con la intención de cerrar el semestre con una victoria que le permita mejorar su imagen.



¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Deportivo Cali?

El encuentro se disputará este domingo 9 de noviembre a partir de las 8:30 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho el Camín de Bogotá.

Para este compromiso, el cuerpo técnico de Santa Fe convocó a 18 jugadores, con el regreso de Yairo Moreno, Yeicar Perlaza, Joaquín Sosa y Yilmar Velásquez, mientras que Iván Scarpeta y Ángelo Rodríguez no fueron tenidos en cuenta.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Deportivo Cali HOY gratis?

Los aficionados podrán seguir el partido Santa Fe vx. Deportivo Cali EN VIVO, online y gratis, a través de la transmisión de Blog Deportivo de Blu Radio en su canal de YouTube, que ofrecerá el minuto a minuto del compromiso correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay.

