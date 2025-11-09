América vs. Unión Magdalena, EN VIVO: online y gratis este partido de la Liga BetPlay

El América de Cali se juega el todo por el todo en la jornada 19 de la Liga BetPlay, en la que deberá imponerse en casa ante el Unión Magdalena para sumar los puntos que le permitan asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales.

El conjunto escarlata ocupa actualmente la octava posición con 26 unidades y llega con una racha positiva de cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, este triunfo es clave para evitar llegar con presión a la última fecha del todos contra todos, donde enfrentará al Medellín, actual líder del campeonato.

Por su parte, el Unión Magdalena, ubicado en la casilla 15 y sin posibilidades de clasificar a la siguiente fase, buscará reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas. El compromiso será también una oportunidad para mejorar su posición en la tabla de reclasificación.



¿A qué horas juegan América de Cali HOY vs. Unión Magdalena?

El encuentro se disputará este domingo 9 de noviembre a partir de las 6:20 p.m. en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Será un duelo determinante en las aspiraciones del técnico David González, quien busca consolidar al América entre los ocho mejores equipos del fútbol colombiano.



¿Dónde ver América de Cali vs. Unión Magdalena HOY gratis?

Los aficionados podrán seguir el partido América de Cali vs. Unión Magdalena EN VIVO, online y gratis, a través de la transmisión de Blog Deportivo de Blu Radio en su canal de YouTube, que ofrecerá el minuto a minuto del compromiso correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Posibles alineaciones América vs. Unión Magdalena