No será en 2026, presidente de Santa Fe confirmó llegada de nuevo técnico

Tras la salida de uruguayo Bava, Independiente Santa Fe quedó bajo el mando de 'Pacho' López. Sin embargo, el nivel no fue el óptimo y el plantel disminuyó su rendimiento con el paso de las semanas por lo que creció la necesidad de la afición de que llegue un nuevo timonel al plantel y, aunque muchos creían que sería hasta el 2026, el presidente confirmó que llegará antes.

Fue en diálogo con Win Sports, allí el presidente Eduardo Méndez no solo se refirió a la inminente salida de Harold Santiago Mosquera, sino confirmó que el nuevo técnico del equipo llegará en el mes de diciembre, específicamente, entre el 10 y 12 de ese mes.

"A más tardar la próxima semana tendremos un técnico para que comience a trabajar, el 10-12 de diciembre, y con su llegada hablaremos sobre los refuerzos que hay que traer. Se hará cargo después de terminado el campeonato. El equipo lo seguirá manejando ‘Pacho’ este semestre y tendrá comunicación a distancia con el técnico, para saber qué refuerzos y en qué posiciones requerimos”, dijo.

Jugadores de Independiente Santa Fe viajando a un partido de liga X: Santa Fe

¿Quién será el nuevo técnico de Independiente Santa Fe?

Hace algunas semanas se dijo que el nuevo técnico sería el venezolano César Farías, a quien no negó, pero tampoco confirmó. Dijo que mantienen diálogos con dos perfiles que cuentan con las siguientes características: experiencia en Colombia, buen manejo de plantel y recorrido dirigiendo en la Copa Libertadores.



“Estamos hablando con dos técnicos. Con ambos estamos mirando nóminas para ver con quién llegamos a un acuerdo y será el que llegue, pero ya tendremos conocimientos sobre los jugadores que se pretenden. No nos estamos durmiendo con eso.

El objetivo de este momento es clasificar y también nos estamos preparando para el otro año que el objetivo es la competencia en Copa Libertadores”, puntualizó Méndez, confirmando que el objetivo será un equipo competitivo que haga una buena representación.