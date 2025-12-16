Trump ordena el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, escribió en su red social Truth.

En desarrollo...