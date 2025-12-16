En vivo
Expulsan a Guillermo Paiva en la final Tolima vs. Junior: así fue la jugada

Expulsan a Guillermo Paiva en la final Tolima vs. Junior: así fue la jugada

La decisión no le gustó en lo absoluto al uruguayo Alfredo Arias que le reclamó al árbitro por su decisión, sin embargo, el VAR no dio reversa a la decisión.

