Expulsan a Guillermo Paiva en la final Tolima vs. Junior: así fue la jugada

Pese al aplastante juego plasmado por Alfredo Airas con el Junior de Barranquilla en el duelo de vuelta de la gran final vs. Deportes Tolima, el panorama se vio oscuro al terminar el primer tiempo cuando salió expulsado al delantero Guillermo Paiva, decisión que, por supuesto, molestó al técnico uruguayo.

Fue al minuto 41’, el árbitro detuvo el partido y fue directo con Paiva a quien le mostró la roja sin pensarlo, causando un fuerte malestar en Alfredo Arias que le reclamó al árbitro por la situación, todo por un forcejeo que se produjo con un futbolista del Deportes Tolima.

De acuerdo con el árbitro, Guillermo Paiva agredió al otro futbolista y le metió un cabezazo y es por eso que se fue expulsado. Pese al pedido de los jugadores del Junior de revisar el VAR, la misma asistencia apoyó la decisión y mostró la repetición en diferentes ocasiones demostrando el momento del golpe del uruguayo.

Pero durante la jugada, Brayan Rovira también se llevó una tarjeta cuando intentó sacar de manera agresiva al paraguayo del terreno de juego y el árbitro también le mostró la cartulina, pero en este caso amarilla.



🏆⚽ ¡Guillermo Paiva se va expulsado en Junior y se queda con diez hombres ante Tolima!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/QwmWZuOnqp — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

Los números de Paiva en el Junior de Barranquilla

El paraguayo, de 28 años, llegó al cuadro tiburón este 2025 y en poco tiempo conquistó a la hinchada. Ha disputado 52 partidos, en donde ha anotado en 12 ocasiones y ha asistido en 8, siendo influyente en momentos importantes del equipo.

Pero esto no sorprende, pues el jugador cuenta con una amplia experiencia internacional con paso por equipos como Colo Colo, Olimpia o Náutico de Brasil, campeón en Chile y Paraguay del campeonato local.