En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN
Buenos Aires, Cauca

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultados del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

MiLoto, resultados del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

El sorteo #450 de Miloto entregó su premio mayor de $550 millones este martes, 16 de diciembre, al acertante de los cinco números. El concurso también repartió más de $99 millones en premios menores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad