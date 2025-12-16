MiLoto, resultados del sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

Este martes, 16 de diciembre de 2025, el sorteo número 450 de MiLoto se llevó a cabo el sorteo del premio mayor, el cual ascendía a una impresionante suma de $550.000.000 (quinientos cincuenta millones de pesos).

El resultado oficial, según la información verificada por el operador del juego, confirmó que un único ganador logró acertar los cinco números principales, llevándose así el 100% del acumulado. Los números de la suerte que permitieron este millonario triunfo fueron: 10 - 38 - 05 - 08 - 16.

Nuevo acumulado de MiLoto

Miloto, como uno de los juegos de lotería más populares y con más rápido crecimiento en el país, ha mantenido una trayectoria de sorteos consistentes y de altos acumulados. La entrega del premio de $550 millones se alinea con la dinámica de las loterías modernas, donde el premio mayor se acumula progresivamente hasta que un jugador logra el hito de acertar la combinación completa.

Tras la caída del acumulado principal, el operador del juego ha anunciado el inicio de un nuevo ciclo de sorteos. El acumulado nuevo para el próximo sorteo se ha establecido en $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos). Este monto inicial garantiza que, aunque el premio mayor fue reclamado, la expectativa y la oportunidad de ganar un premio significativo se mantienen vigentes para los participantes.

