MiLoto, resultados del sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, MiLoto celebró su Sorteo #449. En esta ocasión, las balotas ganadoras fueron: 05 - 23 - 01 - 38 - 36, lo que dejó cientos de ganadores en las demás categorías, más no en el premio mayor.

Vale recordar que, para esta edición, MiLoto tiene un jugoso premio acumulado de 450 millones de pesos, que cientos de personas se ilusionan con ganar, pero solo se podrá si aciertan los cinco números de las balotas ganadoras.



Cómo se juega MiLoto

MiLoto es uno de los juegos de suerte y azar que se ha posicionado en el mercado colombiano, compartiendo espacio con otros juegos tradicionales como Baloto y las loterías regionales.

Este tipo de sorteos, autorizados y vigilados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), contribuyen significativamente a la financiación del sistema de salud en el país, conforme a la legislación vigente que rige el monopolio rentístico.

La dinámica de estos juegos de tipo "lotto", donde se escogen números de un universo determinado, ofrece la oportunidad de premios mayores, pero también incentiva la participación mediante los premios secundarios, que son estadísticamente más frecuentes.



Este modelo contribuye a la sostenibilidad del juego y a mantener el interés de los apostadores en cada sorteo.



¿Cuándo vuelve a jugar MiLoto?

El próximo sorteo de MiLoto, el #450, se realizará el próximo lunes, 15 de diciembre. Baloto hace énfasis en revisar los resultados en su página oficial y así corroborar la información.