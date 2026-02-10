Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana llevó a cabo en la noche de este martes 3 de febrero de 2026 el sorteo número 3139, uno de los más esperados por los apostadores en el país. En esta edición, el tradicional juego de azar puso en disputa un premio mayor de $11.800 millones, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones que aumentaron las posibilidades de ganar.

Como ocurre cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales para confirmar si la suerte estuvo de su lado.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – Sorteo 3140

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al sorteo de este martes 10 de febrero de 2026, fue el:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para reclamar y cobrar un premio, una vez presentado el billete, es de 30 días calendario.

El sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse en el sitio web oficial de la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales o comunicándose a la línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.



Ganadores de los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, este sorteo incluyó varios premios secos, que amplían las opciones de ganar. A continuación, se detallan los resultados oficiales para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:



También se recomienda comparar el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, para confirmar si se obtuvo alguno de los premios.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete o fracción original, en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores o distribuidores autorizados, o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Para reclamar el premio mayor y los premios secos, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía. El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

Descuentos de ley aplicados a los premios

Los ganadores de premios iguales o superiores a $7.000 millones deben tener en cuenta los descuentos de ley antes de recibir el dinero. Al premio se le aplica:



17 % por concepto de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.

20 % de retención en la fuente, calculada sobre la base establecida de 48 UVT, según el valor vigente definido por la DIAN.

Luego de estos descuentos, el valor neto aproximado que recibiría el ganador en su cuenta bancaria sería de $4.648 millones.