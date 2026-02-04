Lotería de la Cruz Roja: una oportunidad de ganar con sus billetes no premiados

La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana sigue consolidándose como una de las opciones más atractivas para quienes buscan probar suerte en los sorteos legales del país y, al mismo tiempo, apoyar una causa social. Ahora, además de participar por el premio mayor, los jugadores tienen una nueva oportunidad: registrar sus billetes físicos o virtuales no premiados para entrar en un sorteo mensual con premios adicionales.

Esta iniciativa busca incentivar la participación responsable y ofrecer más beneficios a quienes compran sus billetes completos, aumentando así las posibilidades de ganar incluso si no obtuvieron premio en el sorteo principal.



¿En qué consiste la oportunidad de ganar con billetes no premiados?

La Cruz Roja Colombiana anunció que todos los usuarios pueden inscribir sus billetes físicos o virtuales no premiados correspondientes a los sorteos mensuales y participar automáticamente en un sorteo adicional.

Entre los premios disponibles se encuentran:

Scooter eléctricas

Freidoras de aire

Televisores

Y muchos más premios sorpresa

Esta es una forma innovadora de dar una segunda oportunidad a los apostadores y motivar el registro de billetes adquiridos oficialmente.



Requisitos para participar en los sorteos mensuales

Para que un billete pueda ser inscrito y participar en estos sorteos especiales, es importante cumplir con ciertas condiciones establecidas por la organización:



Billetes completos

Uno de los requisitos principales es haber comprado el billete completo, es decir, las tres fracciones. Además, el billete físico debe conservarse en perfecto estado.



Sorteos mensuales

Solo participan billetes correspondientes a los sorteos realizados cada mes, dentro de las fechas establecidas.

Mayoría de edad

El participante debe ser mayor de 18 años, requisito obligatorio para cualquier actividad relacionada con juegos de azar en Colombia.

Más registros, más oportunidades

La Cruz Roja también destacó que entre más billetes registre una persona, más oportunidades tendrá de ganar en los sorteos adicionales.

Sorteo Lotería de la Cruz Roja

Fechas oficiales de los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja

Estas son las fechas programadas para los sorteos mensuales:



Febrero 10

Marzo 10

Abril 14

Mayo 12

Junio 9

Julio 14

Agosto 11

Septiembre 8

Octubre 13

Noviembre 10

Diciembre 10

Enero 12 de 2027

Mantenerse atento a este calendario es clave para registrar los billetes a tiempo y no perder la oportunidad de participar.



¿Cómo registrar billetes físicos o virtuales no premiados?

El proceso es sencillo: los usuarios deben registrar sus datos personales y luego inscribir los billetes físicos o virtuales no premiados en la plataforma habilitada por la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Con esta estrategia, la entidad busca fortalecer la confianza en el juego legal y premiar la fidelidad de los compradores. (Inscríbase aquí)