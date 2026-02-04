Lotería de la Cruz Roja: una oportunidad de ganar con sus billetes no premiados

Publicidad
La Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana sigue consolidándose como una de las opciones más atractivas para quienes buscan probar suerte en los sorteos legales del país y, al mismo tiempo, apoyar una causa social. Ahora, además de participar por el premio mayor, los jugadores tienen una nueva oportunidad: registrar sus billetes físicos o virtuales no premiados para entrar en un sorteo mensual con premios adicionales.
Esta iniciativa busca incentivar la participación responsable y ofrecer más beneficios a quienes compran sus billetes completos, aumentando así las posibilidades de ganar incluso si no obtuvieron premio en el sorteo principal.
La Cruz Roja Colombiana anunció que todos los usuarios pueden inscribir sus billetes físicos o virtuales no premiados correspondientes a los sorteos mensuales y participar automáticamente en un sorteo adicional.
Entre los premios disponibles se encuentran:
Esta es una forma innovadora de dar una segunda oportunidad a los apostadores y motivar el registro de billetes adquiridos oficialmente.
Para que un billete pueda ser inscrito y participar en estos sorteos especiales, es importante cumplir con ciertas condiciones establecidas por la organización:
Uno de los requisitos principales es haber comprado el billete completo, es decir, las tres fracciones. Además, el billete físico debe conservarse en perfecto estado.
Solo participan billetes correspondientes a los sorteos realizados cada mes, dentro de las fechas establecidas.
El participante debe ser mayor de 18 años, requisito obligatorio para cualquier actividad relacionada con juegos de azar en Colombia.
La Cruz Roja también destacó que entre más billetes registre una persona, más oportunidades tendrá de ganar en los sorteos adicionales.
Estas son las fechas programadas para los sorteos mensuales:
Mantenerse atento a este calendario es clave para registrar los billetes a tiempo y no perder la oportunidad de participar.
El proceso es sencillo: los usuarios deben registrar sus datos personales y luego inscribir los billetes físicos o virtuales no premiados en la plataforma habilitada por la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Con esta estrategia, la entidad busca fortalecer la confianza en el juego legal y premiar la fidelidad de los compradores. (Inscríbase aquí)