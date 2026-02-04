En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cayó alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de las disidencias y requerido en extradición por EEUU

Cayó alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de las disidencias y requerido en extradición por EEUU

El narcotraficante sería clave en el manejo de las finanzas del grupo criminal y en la consolidación de rutas internacionales de droga y armas en la frontera con Ecuador.

Cayó alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de las disidencias y requerido en extradición por EEUU
Cayó alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de las disidencias y requerido en extradición por EEUU
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad