Cayó alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de las disidencias y requerido en extradición por EEUU

En una operación conjunta adelantada en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, la Armada confirmó la captura de alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de la Estructura 48 de las disidencias de las Farc y requerido con fines de extradición por una Corte Federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y terrorismo.

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Águila, como resultado de varios años de labores de inteligencia naval desarrolladas por la Fuerza Naval de la Amazonía, con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía, la DEA y la Aviación Naval. Según las autoridades, la captura representa un golpe directo a las finanzas y al andamiaje criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el sur del país.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Pitufo’ haría parte del extinto Bloque Sur del Frente 48 de las antiguas Farc y habría sido hombre de confianza de los abatidos cabecillas alias ‘Edgar Tovar’ y alias ‘Oliver Solarte’. Tras el proceso de desmovilización en 2016, el hoy capturado habría retomado las actividades ilícitas, posicionándose desde 2021 como uno de los principales responsables del control financiero del grupo armado en el alto Putumayo.

Las autoridades señalan que el detenido cumplía un rol estratégico dentro de la organización, al encargarse de administrar los recursos producto del narcotráfico, coordinar rutas internacionales de tráfico de drogas y armas, y facilitar alianzas criminales con cárteles de Ecuador y México.



Su accionar se concentraba en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y La Hormiga, así como en sectores fronterizos del vecino país, como Puerto Nuevo, General Farfán y Puerto El Carmen, impactando de manera directa la seguridad en la región amazónica.