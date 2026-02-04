En vivo
Santa Fe no jugará en El Campín contra Nacional: se acogen a la decisión de Dimayor

Santa Fe no jugará en El Campín contra Nacional: se acogen a la decisión de Dimayor

Por medio de un comunicado, el equipo Santa Fe confirmó que no jugará el partido contra Atlético Nacional por las condiciones de la grama del Estadio El Campín de Bogotá.

