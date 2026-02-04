Santa Fe no jugará en El Campín contra Nacional: se acogen a la decisión de Dimayor

Siguen las reacciones tras la reunión y recorrido técnico del IDRD con Sencia en el Estadio El Campín de Bogotá, tras las quejas por el rotado de la grama. En las últimas horas se conoció la posición de la Dimayor, máxima cabeza del fútbol colombiano, confirmando que los equipos bogotanos como Millonarios, Inter de Bogotá, Fortaleza y Santa Fe no van a jugar en el estadio, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores.

Precisamente, este último, Santa Fe, emitió una comunicación confirmando que se acogen a la decisión de la Dimayor para no jugar en el estadio de Bogotá; por ende, el partido entre Santa Fe y Nacional, programado para el próximo día 7 de febrero, no se jugará en la capital.

“Nos preocupa el impacto que esta situación pueda tener en la competencia internacional, especialmente frente a los conceptos emitidos por la Conmebol, los cuales deben ser tenidos en cuenta para garantizar las condiciones adecuadas para el fútbol colombiano”, concluye el comunicado.

Entre tanto, una de las decisiones y compromisos que adoptaron entre el IDRD y Sencia es no hacer conciertos hasta el 27 de febrero y darle un respiro a la cancha, pero, asimismo, realizar labores de mantenimiento y cuidado de la gramilla.