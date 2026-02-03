Dimayor cancela partidos en El Campín por el "lamentable estado" de la cancha

Pese a los intentos de Sencia y del IDRD de poner en marcha un plan de contingencia para mejorar la cancha de el estadio El Campín de Bogotá, Dimayor decidió posponer los próximos tres partidos en el coloso de la 57 por el "lamentable estado" del escenario deportivo, lo que también representa un riesgo para los futbolistas profesionales.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano - Dimayor - se permite informar a la opinión pública, que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital", se lee en el comunicado.

