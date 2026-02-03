¿Está en peligro el contrato de Sencia con El Campín? IDRD responde

El contrato de Sencia con el estadio Nemesio Camacho El Campín no estaría en riesgo debido al mal estado de la cancha, que se agravó en los últimos días por las lluvias en Bogotá y los eventos culturales en el estadio. Así lo aclaró Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, en entrevista con Blog Deportivo.

"No señor, eso haría parte precisamente de los procesos administrativos que se dan en cualquier relación contractual", respondió al director del IDRD.

Sin embargo, el IDRD ha dado una alerta al consorcio Sencia para que presente un plan de choque y mejore las condiciones del campo de juego. Esto, porque se aproximan dos partidos de Millonarios y Santa Fe por liga en esta semana.

"Necesitamos un plan de choque de parte de Sencia. Esos son requerimientos que le hicimos para mejorar las zonas más afectadas que tiene la cancha, que son la zona sur, la portería sur, también una, la zona de suroccidental y también la zona noroccidental presenta un estado realmente lamentable, hay que decirlo", enfatizó García.



Estadio El Campín tras fuertes lluvias. Foto: @SenciaBogota en X.

Sin embargo, el director del IDRD recalcó que, si se siguen presentando faltas contractuales por parte de Sencia sobre el estado de la grama de El Campín, se podría abrir un capítulo jurídico.

"Si se presentan multas sucesivas y procesos sancionatorios y varias, varias multas y varios requerimientos que se hagan efectivos, sí ya hablaríamos de, digamos, de otra situación que ojalá no se presente, y pues ya se seguirían los lineamientos propios de la Ley 80, pero en este caso esperamos que ya con los compromisos pactados se pueda dar trámite a los partidos en las mejores condiciones posibles, tanto para los equipos, para los jugadores, como para los hinchas del fútbol bogotano", agregó.



¿Por qué está mal El Campín?

Según el dirigente, esta situación se debe en parte a la falta de un período de veda después de la instalación de la grama híbrida en junio y julio de 2025, y a la realización de conciertos en diciembre y enero. Ahora, el IDRD Sencia buscan recuperar el estadio El Campín como un patrimonio de los bogotanos y del fútbol capitalino.