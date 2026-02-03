En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “Si hay partido el jueves en El Campín y se va a permitir un concierto en febrero”: IDRD

“Si hay partido el jueves en El Campín y se va a permitir un concierto en febrero”: IDRD

Tras la visita técnica del IDRD al estadio El Campín por las quejas del estado de la gramilla, el distrito confirmó que la cancha está en condiciones para el partido del próximo jueves y se da luz verde para el concierto del 28 de febrero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad