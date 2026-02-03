“Si hay partido el jueves en El Campín y se va a permitir un concierto en febrero”: IDRD

Terminó la visita técnica del IDRD al estadio Nemesio Camacho El Campín tras las reiteradas quejas de los equipos de fútbol bogotano por el estado de la cancha después de los conciertos que se han hecho en el escenario. Sin embargo, tras la inspección, el director del IDRD, Daniel García, señaló que sí se llevará a cabo el partido entre Millonarios y Deportivo Pereira el próximo jueves 05 de febrero a las 8:00 p. m., ya que la gramilla está en condiciones para que se dispute el juego.

“Un plan de choque para el partido de este jueves y también un compromiso de parte de Sencia de solamente un concierto que va a haber entre los meses de febrero y marzo. El concierto se va a realizar el día 28 de febrero, pero esto permite tener por lo menos dos meses en la cancha en una situación que le permita la recuperación a la grama, y también el compromiso general es que se va a permitir la realización de todos los partidos que están programados por parte de la y mayor”, concluyó el director.

Así está la cancha de El Campín tras las fuertes lluvias del 1 de febrero en Bogotá Foto: Sencia

Por su parte, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, aseguró que al Estadio El Campín se le ha invertido más de 1.700 millones de pesos contratando a una empresa reconocida del mercado que también estuvo a cargo de la hibridación del Estadio Azteca, en México, para el mundial. Asegura que no se ha escatimado en gastos, sino que el proceso toma sus tiempos.

“De aquí al 27 de febrero no vamos a hacer ningún evento distinto a fútbol, ese es un compromiso que hacemos desde Sencia. El segundo compromiso es que vamos a estar trabajando siete por veinticuatro en las mejoras continuas. El otro compromiso que vamos a seguir haciendo desde Sencia es una mesa técnica acompañada de KYBER y de esas empresas internacionales que nos han acompañado en el proceso para encontrar esas mejores prácticas internacionales cuando el clima es adverso. Y, por último, vamos a hacer unas comunicaciones mucho más eficientes. La prioridad es la grama”, concluyó Mauricio Hoyos.



Entre tanto, al finalizar el encuentro entre el distrito y la APP, el director del IDRD aseguró que la interventoría encargada está en la evaluación y conclusión de imponer o no una sanción a Sencia por las condiciones de la gramilla.