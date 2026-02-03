En vivo
Cerca de 15 muertos y varios heridos de gravedad deja accidente de tránsito: bus se volcó

De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y terminó volcando.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

