En vilo el futuro de Iván Cepeda en el CNE con el cambio de conjueces

La Sala Plena aceptó la renuncia del conjuez Manuel Antonio Avella (Partido Liberal) por motivos de salud, así como el impedimento del conjuez Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático).

