En vilo el futuro de Iván Cepeda en el CNE con el cambio de conjueces

Sigue la novela al interior del Consejo Nacional Electoral por cuenta de la participación del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del llamado Frente por la Vida.

Aunque en la sesión de ayer lunes se habían designado dos conjueces para alcanzar las mayorías necesarias para adoptar una decisión mayoritaria frente a la ponencia presentada por los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry; al final la Sala Plena tuvo que aceptar la renuncia del conjuez Manuel Antonio Avella (Partido Liberal) por motivos de salud, así como el impedimento del conjuez Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democratico) por haber sido parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Iván Cepeda Castro Foto: Facebook Ivan Cepeda

Ante esto, los nuevos conjueces titulares son Gustavo Martin Coral (Colombia Justa y Libres) y Alberto Rojas Rios (Partido Liberal). El conjuez remanente es Hollman Ibáñez (Alianza Verde), quien podrá emitir su voto si alguno de los dos conjueces titulares no puede asumir el caso o ausencia.

Minutos antes de iniciar la audiencia de notificación, la Sala Plena del CNE anunció que la decisión de este caso será mañana miércoles 4 de febrero.

