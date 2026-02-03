“Un paso pequeño, pero que distensiona la posibilidad de una hoguera”: Petro sobre reunión con Trump

Desde Washington, en una rueda de prensa, el presidente Gustavo Petro aseguró que, pese a las diferencias con su homólogo Donald Trump en asuntos como las sanciones a Venezuela, la reunión en la Casa Blanca tuvo un balance positivo y abre un nuevo camino en la relación bilateral. Agregó que el punto de partida del diálogo fue la libertad.

El mandatario calificó el encuentro como “un pequeño paso que distensiona la posibilidad de una hoguera” y señaló que durante el diálogo con el presidente Donald Trump abordaron la reactivación de Venezuela dentro de un “pacto por la vida y la libertad”, basado en la cooperación regional y no en la condena. En ese contexto, destacó el papel de Colombia en la frontera y planteó la necesidad de que Estados Unidos reevalúe las sanciones para permitir una mayor relación entre las personas.

Aunque se había especulado que uno de los temas sobre la mesa sería su inclusión en la lista OFAC —así como la de su esposa, su hijo y el ministro del Interior—, el mandatario aseguró que durante la reunión con Donald Trump no se habló de ese asunto y afirmó que no actúa “bajo chantajes”. Además, contó que invitó a Trump a visitar Cartagena, y que la describió como “un lugar muy chévere y bello para estar y vivir”.

Durante el encuentro también hubo intercambio de regalos: por parte de Estados Unidos, Trump le obsequió al mandatario colombiano una gorra con el lema Make America Great Again; mientras que Petro entregó un vestido para Melania Trump, una ancheta con café y cacao, y artesanías colombianas.

