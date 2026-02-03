EE. UU. evalúa la posibilidad de sacar a Petro de la lista Clinton; estas serían las condiciones

Blu Radio obtuvo información exclusiva sobre los detalles de la reunión que se desarrolló hoy entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington. La salida del presidente de Colombia de la lista Clinton sí fue abordada en el encuentro y, de acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la respuesta de la administración Trump fue que evaluará la posibilidad de sacarlo de esa temida lista una vez se desarrollen las elecciones presidenciales en el país.

De esta manera, Petro deberá esperar hasta junio de este año para conocer la decisión definitiva. La razón: el 21 de ese mes sería la segunda vuelta presidencial en caso de que ningún candidato gane en la primera vuelta del 31 de mayo de este año.

Y es que la Casa Blanca tiene la lupa puesta sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y las autoridades norteamericanas están siguiendo el tema de cerca. Por esa razón, en el encuentro, el presidente Trump fue claro en pedirle a Petro que garantice unas elecciones libres, evite la participación de funcionarios públicos en política y se asegure la neutralidad del Gobierno en el proceso.

Gustavo Petro y Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca. Foto: presidencia

Justamente, hoy el presidente Trump, al ser preguntado por la reunión, dijo que hablaron de narcotráfico y sanciones. Además, coincidencialmente el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, quien estuvo en la reunión entre Trump y Petro, escribió un mensaje en la misma línea. “Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente”, advirtió.



También el pasado 23 de enero durante la sesión del consejo de seguridad de la ONU para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, Jennifer Locetta, representante suplente de EEUU para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, dijo: “Ahora que Colombia se acerca a los comicios nacionales, subrayamos una vez más que la violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática”.

Además, la funcionaria norteamericana reconoció la preocupación de Estados Unidos sobre el control de los grupos armados ilegales en los territorios y la posibilidad de que “declaren ataques a la población civil” durante el desarrollo de la época electoral en Colombia.

Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca Foto: presidencia

Durante esa misma sesión, la representante de Estados Unidos se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y volvió a llamar a las autoridades colombianas a evitar todo tipo de violencia política. “El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana”, advirtió.

Por ahora, el presidente Petro seguirá en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que identifica a personas, entidades y embarcaciones sancionadas por estar involucradas en actividades ilícitas como narcotráfico o terrorismo hasta que los colombianos sepan quién será el próximo presidente del país.