Presidente Petro revela qué habló con Donald Trump: "Si quiere una lucha, vamos detrás de los capos"

Finalmente, la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tuvo lugar en la Casa Blanca. El encuentro presuntamente ha dejado una buena sensación para ambas naciones; de hecho, en la conversación se mencionó que la estatal Ecopetrol podría apoyar la recuperación de Venezuela.

De igual manera, uno de los detalles que se mencionaron fue que los ejércitos de ambos países colaborarán para enfrentar las regiones fronterizas en Venezuela.

Tras la reunión, que tuvo lugar sobre las 10:53 de la mañana, Trump dio un balance positivo: “Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido... nos llevamos muy bien, y así seguimos".

¿Qué dijo Petro sobre la reunión con Trump?



Durante la rueda de prensa que entregó el presidente Petro sobre su visita a Washington desde la embajada de Colombia, el mandatario dio un balance importante de cara a la guerra contra las drogas.