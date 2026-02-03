En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gremios de Antioquia piden a la Gobernación que suspenda el cobro de la tasa de seguridad

Gremios de Antioquia piden a la Gobernación que suspenda el cobro de la tasa de seguridad

Argumentan que se están perjudicando los presupuestos y asfixiando a las empresas, lo que también perjudica el empleo formal.

