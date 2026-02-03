Gremios de Antioquia piden a la Gobernación que suspenda el cobro de la tasa de seguridad

Tal y como ocurrió una vez fue aprobado el proyecto de ordenanza que le dio el aval a la Gobernación de Antioquia para cobrar el polémico impuesto de la tasa de seguridad, Fenalco e Intergremial volvieron a poner sobre la mesa las afectaciones que están teniendo por este nuevo costo, que se extenderá hasta el año 2027.

Por ello, en un comunicado conjunto solicitaron al ente departamental suspender este cobro, indicando que las empresas en Antioquia ya no toleran más impuestos regionales, porque, en sus palabras, “esta tasa, sumada a la ya alta carga tributaria que se tiene, las medidas económicas recientes decretadas por el Gobierno nacional, el alto incremento del salario mínimo, entre otros, están perjudicando los presupuestos y asfixiando a las empresas”.

Su principal argumento es que esta situación no solo afecta las finanzas del sector empresarial, sino que también perjudica el empleo formal y la productividad, y va en detrimento de las empresas, que en casos muy extremos deben cerrar.

Los empresarios no aguantan un impuesto más. La persecución del Gobierno nacional a diferentes sectores de la economía, el desmedido aumento del salario mínimo y el incremento de la carga impositiva a las empresas hacen que, el día de hoy, el sector empresarial se declare en crisis. Por lo tanto, desde la Intergremial de Antioquia, con sus 35 gremios, solicitamos respetuosamente a la Gobernación de Antioquia pausar o dar por finalizado el impuesto a la seguridad. Gran parte de este impuesto lo están pagando los empresarios Indicó Nicolás Posada López, presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia.

Por su parte, María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, aseguró que la situación financiera impacta en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.

“La situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente en los costos, especialmente de las mipymes del departamento. Estamos abiertos al diálogo y a buscar conjuntamente alternativas diferentes a poner un impuesto más a las empresas que en este momento no la están pasando bien y que están luchando por sobrevivir en el mercado”, señaló Bernal.

Publicidad

Mientras avanza la controversia, vale la pena recordar que la Asamblea de Antioquia aprobó el descuento por pronto pago del 10 % de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana hasta el día 10 de cada mes.