Gremios y empresarios colombianos califican como constructiva reunión entre Trump y Petro

Gremios y empresarios colombianos califican como constructiva reunión entre Trump y Petro

Varios líderes empresariales resaltaron que este encuentro fuera positivos, pues así se verán beneficiados ambos países luego de un año de tensiones entre los presidentes.

Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca
Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca
Foto: presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

