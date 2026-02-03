Hallan cuerpo de una mujer al interior de la nevera de reconocido supermercado: esto se sabe

Un caso ha robado las miradas por lo increíble de los hechos, y es que la muerte de Helen Massiell Garay Sánchez sigue generando preocupación entre la comunidad latina en Miami, razón por la cual su familia tomó la decisión de llevar el caso a los tribunales.

Resulta que la nicaragüense de 32 años y madre de dos hijos fue encontrada sin vida en un congelador industrial de un supermercado Dollar Tree, en la Pequeña Habana, en Estados Unidos, un hecho que podría derivar en una millonaria demanda.

La familia de la víctima presentó una demanda por 50 millones de dólares en contra de los propietarios del establecimiento, al considerar que se registró negligencia grave en los protocolos de seguridad.



Demanda millonaria por la muerte de una mujer

Según el documento judicial, Helen Massiell Garay ingresó a la tienda en la noche del pasado sábado 13 de diciembre de 2025, pero horas más tarde el establecimiento cerró sin que nadie advirtiera que la mujer permanecía en el interior del congelador.

La demanda señala que el supermercado falló en estos aspectos clave:



No advirtió a los clientes sobre el peligro de ingresar a zonas restringidas.

No contaba con mecanismos de seguridad en los congeladores industriales.

No verificó que el local estuviera completamente vacío al momento del cierre.

El personal no tenía entrenamiento adecuado para evitar este tipo de situaciones.

Para la familia, estos errores derivaron directamente en una tragedia que pudo evitarse.



Foto: Pexels.

Una empleada encontró el cuerpo de la mujer

Lo impactante del caso es que el cuerpo fue encontrado hasta la mañana del domingo 14 de diciembre, minutos antes de las 8:00, por una empleada que iniciaba su turno en la tienda ubicada al suroeste de Miami.

Según señaló la Policía de Miami, las cámaras de seguridad registraron el momento en el que Helen caminaba hacia el congelador industrial, ubicado en un área destinada solo para empleados, y minutos después la tienda cerró.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que la mujer no realizó ninguna compra y que, por razones que aún son materia de investigación, tuvo acceso al cuarto del almacén, donde habría quedado atrapada sin posibilidad de salir.



Todavía no hay causa oficial de muerte

Helen llegó a Florida el 5 de diciembre para visitar a su padre y tenía previsto regresar a Managua el 15 del mismo mes; sin embargo, no logró abordar ese vuelo.

Por ahora, la oficina del médico forense de Miami-Dade informó que el caso continúa abierto y que la causa y la forma de la muerte siguen pendientes de confirmación oficial.