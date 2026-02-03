"No es un chiste, creo que Petro está preocupado": excanciller sobre lista Clinton

El excanciller Guillermo Fernández de Soto analizó la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Según él, existe una preocupación real y de fondo para el jefe de Estado colombiano: su permanencia en la llamada lista Clinton. Para el exministro de Relaciones Exteriores, el tema está lejos de ser anecdótico y tiene implicaciones profundas para el país.

Fernández de Soto aseguró en entrevista con Recap Blu que este episodio marca un “antes y un después” en la relación bilateral, especialmente tras los recientes choques diplomáticos. En su análisis, el presidente Petro habría entendido la necesidad de recomponer los vínculos con Washington y priorizar los intereses estratégicos de Colombia, aceptando una visita que, a su juicio, resultó positiva para ambas partes.

La relación con Estados Unidos ha sido históricamente excelente y hay que mantenerla y fortalecerla Guillermo Fernández de Soto.

Petro, en la lista Clinton

Sin embargo, el excanciller fue enfático al referirse a la situación personal del mandatario colombiano frente a la lista OFAC del Departamento del Tesoro. “Esto no es un chiste, es una cosa muy seria”, afirmó, al advertir que mantenerse en esa lista y sin visa tiene consecuencias graves no solo para el futuro político de Petro, sino para la diplomacia colombiana en su conjunto.

Y es que, según conoció en exclusiva Recap Blu, Estados Unidos evaluaría con ciertas condiciones una eventual salida de esa lista, entre ellas garantizar elecciones libres, la neutralidad del Gobierno y la no intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral.



En ese sentido, Fernández de Soto consideró que el presidente Petro es consciente de la gravedad del escenario y que, por lo visto hasta ahora, está genuinamente preocupado por las decisiones que pueda tomar la administración Trump.

“No me extrañaría que el presidente quiera que en junio se levanten esas medidas”, señaló, al tiempo que recalcó que es “muy incómodo y muy malo para Colombia” que su jefe de Estado tenga restricciones de ese tipo en el plano internacional.

Finalmente, Fernández de Soto sostuvo que estos últimos meses del Gobierno Petro representan una oportunidad histórica para normalizar plenamente las relaciones con Washington y dejar una hoja de ruta clara para la próxima administración. Incluso planteó la posibilidad de retomar una política de Estado similar a la del Plan Colombia, convencido de que, con consensos internos y una diplomacia pragmática, es posible superar la crisis actual.