Resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del 3 de febrero

El martes 3 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales:



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El gran protagonista de la noche fue el número 4443 de la serie 307, correspondiente al premio mayor de $11 mil millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Resultado secos lotería de Cruz Roja 3 de febrero Facebook Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4741)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 3 de febrero de 2026, es el 3700 de la serie 082. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!