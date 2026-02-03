Resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del 3 de febrero

Publicidad
El martes 3 de febrero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.
A continuación, se presenta el detalle completo de los resultados oficiales:
El gran protagonista de la noche fue el número 4443 de la serie 307, correspondiente al premio mayor de $11 mil millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.
El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 3 de febrero de 2026, es el 3700 de la serie 082. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!