¿Petro saldrá de lista Clinton? Recap - programa completo del 3 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 3 de febrero:
- Recap Blu conoció en exclusiva que Estados Unidos evaluará si retira al presidente Gustavo Petro de la Lista Clinton luego de la reunión con su homólogo Donald Trump.
- Petro y Trump entregaron detalles sobre lo que hablaron durante las dos horas de reunión en la Casa Blanca.
- Los regalos que le llevó Petro a Trump y la gorra que le regaló el estadounisente a la comitiva colombiana. Una de las cachuchas fue modificada por el jefe de Estado de Colombia con una "s" para que la frase cambie a "Make AmericaS Great Again".
- Dimayor posterga tres partidos en Bogotá por el mal estado de la grama de El Campín, pese a los intentos de Sencia y el IDRD para recuperar la cancha.