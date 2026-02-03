El detalle que nadie vio: lo que hizo Petro con la gorra que le regaló Donald Trump

Un gesto aparentemente protocolario terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Más allá de las declaraciones oficiales y del balance positivo que transmitió el Gobierno colombiano, una fotografía reveló un mensaje simbólico que pocos notaron a primera vista: una letra “S” añadida a la icónica gorra roja de Make America Great Again (MAGA).

Vale recordar que, durante el encuentro, Trump dejó un mensaje escrito en la carpeta oficial de la visita: “Gustavo, un gran honor, amo a Colombia”, acompañado de la foto oficial del saludo entre ambos mandatarios. Además, el presidente estadounidense firmó una copia de su libro The Art of the Deal, con una dedicatoria personal para Petro. Estos gestos fueron interpretados por la delegación colombiana como una señal de cordialidad y buen ambiente, versión que reforzó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al destacar el tono positivo de la reunión.

Sin embargo, la imagen que más llamó la atención surgió después. En la fotografía aparece el presidente Petro junto a varios miembros de su delegación, todos con la tradicional gorra roja de Trump, firmada por el mandatario estadounidense. Al ampliar la imagen, se observa que la gorra que sostiene Petro no dice “America”, sino “Americas”. La diferencia está marcada por una letra “S” escrita a mano con esfero, un detalle que pasó desapercibido para muchos en un primer momento.



¿Por qué Petro agregó la "s"?

Claramente la “S” no hacía parte del diseño original ni fue añadida por Trump. Fue el propio presidente Gustavo Petro quien, tras recibir la gorra, tomó un esfero y modificó el lema para transformarlo en 'Make AmericaS Great Again'. El gesto, captado frente a Trump, abrió múltiples interpretaciones.

El propio presidente Petro aclaró en rueda de prensa que decidió agregar con su puño y letra la "S" porque, según él, se debe buscar "hacer las Américas grandes y eso solo se puede hacer con el respeto de dos civilizaciones diferentes", haciendo referencia en América Latina y la civilización de Estados Unidos para sellar "un pacto por la vida".

