Inadmiten a estadounidense que pretendía ingresar a Medellín con decenas de preservativos

Migración Colombia informó que un ciudadano estadounidense procedente de Miami fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova luego de que se detectaron algunos indicios de turismo con fines de explotación sexual en Medellín. El caso se conoció en una entrevista migratoria, por lo que se inició el debido proceso de inspección.

En el aeropuerto José María Córdova fue inadmitido un estadounidense que pretendía ingresar a Medellín con decenas de preservativos, discos compactos y tarjetas gráficas.



Es el cuarto extranjero inadmitido por posibles delitos sexuales este año en la ciudad. #VocesySonidos pic.twitter.com/7rlPkQL0aR — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 3, 2026

Al ser sometido a varias preguntas, las autoridades habrían detectado algunas inconsistencias que llevaron a que se le revisara el equipaje, encontrándose una cantidad mínima de ropa para los días que supuestamente estaría en la ciudad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades es que se encontraron cerca de 50 discos compactos sin verificar contenido, equipos de reproducción, tarjetas gráficas con posiciones sexuales y una cantidad desproporcionada de preservativos, pero al consultado el hombre insistió que iba a visitar unas amigas.

Los hallazgos realizados por las autoridades migratorias hicieron que se aplicarán los protocolos de prevención del turismo con fines de explotación sexual y por ello se determinó la inadmisión del estadounidense, siendo el cuarto extranjero inadmitido en la terminal aérea del Oriente antioqueño.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión que tomó Migración Colombia e indicó que, “este resultado reafirma nuestro compromiso con la protección de la niñez, la prevención de delitos y el mensaje claro de que en Medellín no hay espacio para la explotación sexual”.