En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Casa Blanca

Casa Blanca

Donald Trump tras tiroteo
Mundo

Trump regaló 135.000 dólares en efectivo a tres de sus asistentes en la Casa Blanca

Donald-Trump-AFP.png
Mundo

Trump pasa su examen médico anual, a pocos días de su cumpleaños 80

Tiroteo en Casa Blanca
Mundo

¿Quién era el hombre que disparó cerca de la Casa Blanca? Ya lo conocían y tenía problemas mentales

Casa Blanca (1).jpg
Mundo

Amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras reportes de disparos

Lula da Silva le responde a Donald Trump por aranceles_Afp.jpg
Mundo

Lula Da Silva aseguró que Trump le dijo que no planea invadir Cuba

Casa Blanca.jpg
Mundo

Una persona recibió un disparo de la policía cerca de la Casa Blanca

Sospechoso-Tiroteo-AFP.jpg
Mundo

Sospechoso de disparar en gala donde estaba Trump, ante justicia: había dejado manifiesto

donald trump y tirador en cena de periodistas.jpg
Mundo

Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración Trump

Donald-Trump-AFP.jpg
Mundo

Trump exige acelerar el polémico salón de baile en la Casa Blanca tras tiroteo durante cena

Revelan identidad del sospechoso que intento tiroteo en cena
Mundo

Revelan quién es el "lobo solitario", sospechoso de intento de tiroteo en cena donde estaba Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad