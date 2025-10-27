Trump llega a Japón para reunirse con la primera ministra tras firmar acuerdos en Malasia

El presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizó este lunes en Tokio para iniciar una visita oficial en la que tiene previsto reunirse con la nueva primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, tras visitar y firmar acuerdos en Malasia.

"Aterrizando ahora en Japón. ¡Estoy deseando ver al emperador!", dijo Trump a través de su red social TruthSocial, poco después de que el Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, tocara tierra a las 17:00 hora local (8:00 GMT) en el aeropuerto tokiota de Haneda.

El inquilino de la Casa Blanca tiene previsto reunirse este lunes con Naruhito, en el segundo encuentro entre ambos jefes de Estado desde mayo de 2019, cuando Trump se convirtió en el primer dignatario extranjero en visitar al entonces recién entronizado emperador.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: AFP

Al encuentro con el emperador nipón le seguirá una reunión el martes por la mañana con Takaichi, que se espera esté dominada por el comercio y la defensa y se producirá exactamente una semana después de que ésta se convirtiera en la primera mujer en liderar el país asiático.



"Estoy deseando conocer a la nueva primera ministra. Ella era una gran aliada y amiga de (el ex primer ministro asesinado Shinzo) Abe, que era mi amigo... Él era uno de los mejores... Sé que eran muy cercanos y creo que filosóficamente también lo eran, lo cual es muy bueno", dijo Trump a la prensa antes de aterrizar en Tokio.

Tokio y Washington alcanzaron en julio un acuerdo comercial tras meses de negociaciones, por el cual el país asiático deberá pagar aranceles del 15 % e invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Tras ganar las primarias del PLD del pasado 4 de octubre, Takaichi afirmó que Japón "observará" el acuerdo, especialmente en lo referente a la implementación de las inversiones que contempla, dejando la puerta abierta a una posible revisión.

Respecto a la defensa, la Administración de Trump ha exigido reiteradamente que Tokio eleve su gasto militar, y el pasado viernes Takaichi afirmó que acelerará en dos años los planes del archipiélago de elevar la inversión en defensa al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Japón es el segundo destino en la gira asiática del mandatario estadounidense, que el domingo participó en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump firmó este domingo varios pactos comerciales y anunció un "histórico acuerdo" de paz, según lo denominó, entre Tailandia y Camboya, que mantuvieron un breve conflicto en julio que dejó medio centenar de fallecidos, durante su participación en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur.