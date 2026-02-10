Familia de Juan Pablo Guanipa confirma que está en casa: advierte que sigue preso en casa por cárcel

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, confirmó a través de redes sociales que su papá está en casa. "Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo", dijo.

"Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", añadió.

Asimismo, en un mensaje en horas de la mañana agradeció el apoyo del senador estadounidense Rick Scott, quien cuestionó la detención del opositor en un video publicado en X y dirigido a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

"Ese no es el trato. El trato es que ustedes liberan a los presos políticos, cooperan con Estados Unidos y dejan de oprimir a la gente. Así es como se trabaja con Estados Unidos", declaró el senador republicano en el video.



Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero. Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".

Sin embargo, durante la noche se informó de que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.