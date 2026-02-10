En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Familia de Juan Pablo Guanipa confirma que está en casa: advierte que sigue preso en casa por cárcel

Familia de Juan Pablo Guanipa confirma que está en casa: advierte que sigue preso en casa por cárcel

Juan Pablo Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad