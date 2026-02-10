Diosdado Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la violación de "las condiciones" de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención, horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

El también ministro de Interior y Justicia dijo que el Gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896 porque "una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada".

"Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad, criticó Cabello durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Diosdado Cabello Foto: AFP

Señaló que el Ministerio Público solicitó ante un tribunal revocar la excarcelación de Guanipa, luego de que el opositor ofreciera declaraciones a la prensa y participara en una caravana por varios centros de detención, donde están en vigilia permanente los familiares de presos políticos.



"Eso es una muestra de que la justicia está funcionando", dijo.

En este sentido, reiteró que las excarcelaciones son una "oportunidad", que estas personas estaban detenidas "por haber cometido delitos" y cuestionó que haya opositores que "se creen intocables".

Juan Pablo Guanipa. Foto: AFP.

Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".

Sin embargo, durante la noche se reportó que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.

Más temprano, Ramón Guanipa, hijo del opositor, declaró no tener "información oficial de su paradero" y denunció que los sujetos que se llevaron al exdiputado no tenían uniforme ni estaban identificados.