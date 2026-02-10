En vivo
Diosdado Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación

Diosdado Cabello dice que Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación

Señaló que el Ministerio Público solicitó ante un tribunal revocar la excarcelación de Guanipa, luego de que el opositor ofreciera declaraciones a la prensa y participara en una caravana por varios centros de detención, donde están en vigilia permanente los familiares de presos políticos.

