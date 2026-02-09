Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista en el calendario de los juegos de azar en Colombia con la realización de su sorteo número 4789, llevado a cabo en la noche del lunes 9 de febrero de 2026. En esta jornada, miles de apostadores estuvieron atentos a la posibilidad de alcanzar uno de los premios millonarios que ofrece este tradicional sorteo, cuyo premio mayor fue de $6.000 millones, uno de los más atractivos a nivel nacional.



Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor en el sorteo 4789 fue el XXXXX, correspondiente al sorteo realizado el lunes 9 de febrero de 2026. El afortunado ganador se llevó un premio de $6.000 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más esperadas por los jugadores.

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. y, cuando el lunes es festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión en vivo puede seguirse a través del fan page oficial de Facebook, donde también se publican los resultados oficiales una vez finaliza el sorteo.



Una lotería con historia en Colombia

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, fecha en la que se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, se ha consolidado como una de las loterías más antiguas del país y hace parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.

Se recomienda comparar el número y la serie del billete con la imagen oficial del sorteo 4789, publicada por la lotería, para confirmar cualquier premio.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes, manteniendo el mismo horario.

Los billetes pueden adquirirse de forma virtual a través de la página oficial y de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo, así como de manera física en los puntos oficiales de Paga Todo.



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Para el cobro es indispensable presentar el billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones, junto con el documento de identidad.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

El plan de premios está encabezado por un premio mayor de $6.000 millones, acompañado por varias categorías de premios secos:



Mega seco El Tunjo de Oro : $300 millones (por fracción: $100 millones).

: $300 millones (por fracción: $100 millones). Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).

$100 millones (por fracción: $33.333.333). Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).

de $20 millones (por fracción: $6.666.667). Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).

de $10 millones (por fracción: $3.333.333). Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es retenido directamente por la lotería u operador autorizado al momento del pago.