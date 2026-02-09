Propuestas Juan Daniel Oviedo: Recap - programa completo del 9 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 9 de febrero:
- El precandidato Juan Daniel Oviedo habló sobre sus propuestas, lo que piensa del Gobierno de Gustavo Petro y lo que pasaría después de las consultas del 8 de marzo.
- El abogado constitucionalista Mauricio Gaona explicó si es posible la propuesta de Roy Barreras sobre una Vicepresidencia para Gustavo Petro para las elecciones del 2026.
- Siguen las emergencias en diferentes departamentos del país por las lluvias.
- La prensa europea sigue reaccionando al triplete de Luis Díaz con el Bayern de Múnich.