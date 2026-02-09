El regreso del Gran Combo de Puerto Rico a Colombia: " Es un gran honor y un orgullo"

Fundada en 1962, es decir, con más de 50 años de vigencia, el Gran Combo de Puerto Rico ha sido una agrupación con un extenso recorrido internacional y una apropiación cultural latina que, por supuesto, se ha ganado el corazón del público colombiano con el paso de las décadas.

Una relación que nació mucho tiempo atrás y que, hasta ahora, desde la agrupación han reconocido como cercana como los colombianos, por eso, este 2026, volverán en una presentación histórica el 22 de mayo en el Movistar Arena en la celebración de más de seis décadas de música y en un momento en donde la relación musical entre latinos se encuentra en su mejor momento.

“Cuando nos dijeron que íbamos a estar en Movistar, pues lo que siempre pensábamos, que íbamos a estar con otros compañeros, con otras orquestas, cantantes de salsa, ¿no? Pero cuando nos dijeron que éramos solos y que eran el Movistar, pues dijimos: ¡Wow! Que nos sorprendió, de verdad nos sorprende, porque como dije, siempre estamos con otros grupos, otros colegas, y de verdad que es muy importante para nosotros, definitivamente, porque un grupo que tiene tantos años, que ha tenido tantos cambios, o no tanto, porque un grupo de 64 años sí ha tenido cambios, pero pudieran ser más, ¿no? En tantos años”, comentaron en diálogo con Blu Radio sobre esta presentación.

Una presentación en donde estarán todos los éxitos que arrasaron en la época dorada de la salsa y del sabor de “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos” “Me liberé”, “Brujería”, y muchos más temas que se han convertido en himnos inmortales de la cultura hispanoamericana y de las festividades colombianas. Algo que desde la propia agrupación ha reconocido y la importancia de poder llegar nuevamente a un país que los adora.



“Yo digo que, si no estamos en los libros Guinness llegando a la Feria de Cali, deberíamos estar cerca ya, este, porque son muchos años como el Carnaval de Barranquilla, como llegando inclusive a Bogotá en grandes festivales salseros, y el resto de las ciudades de Colombia, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, que vamos a estar ahora. De verdad que Nosotros nos sentimos, como dije, muy contentos de que esté pasando todo esto. Y definitivamente, este, nosotros pues agradeciendo todo eso, como dije”, añadieron.

El Gran Combo de Puerto Rico Foto: AFP

Estos son los precios del Gran Combo de Puerto Rico en Bogotá