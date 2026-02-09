En vivo


¿Es posible que el presidente Petro sea candidato a la Vicepresidencia? Experto responde

El precandidato Roy Barreras realizó esta propuesta que ha generado opiniones divididas en diferentes sectores políticos del país.

Foto: Presidencia / X
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

