¿Es posible que el presidente Petro sea candidato a la Vicepresidencia? Experto responde

La propuesta de que el presidente Gustavo Petro pueda aspirar a la Vicepresidencia volvió al debate público tras ser mencionada por el precandidato Roy Barreras. Pero, ¿es jurídicamente posible? Para el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, la respuesta es tajante: no.

“No importa qué partido la proponga, la respuesta es la misma: no se puede. Para eso necesitarían una reforma a la Constitución”, afirmó en entrevista con Recap Blu.

Gaona explicó que la prohibición no es un asunto de interpretación ambigua, sino que está expresamente consagrada en el artículo 197 de la Constitución, reforzado por el Acto Legislativo 02 de 2015, que estableció que “bajo ningún título” quien haya ejercido la Presidencia puede volver a ocupar ese cargo. Según el constitucionalista, esa expresión —“cualquiera que sea el título”— fue interpretada por la Corte Constitucional para incluir tanto la reelección directa como fórmulas indirectas o “disfrazadas”, como sería llegar al poder desde la Vicepresidencia.

El experto recordó que la historia constitucional colombiana ha sido clara frente a los riesgos de la concentración del poder. Desde los tiempos de Bolívar y Santander, pasando por las tensiones del siglo XIX y las reformas del siglo XX, el país ha experimentado las consecuencias de permitir continuidades prolongadas.



"Es simplemente una expresión de la voluntad del Gobierno y no de la voluntad popular real. Por ende, esa reforma constitucional en un año de elecciones, a 3 meses de que se cambie el gobierno, pues no es solamente ilusorio e inconveniente, sino es abiertamente inconstitucional", afirmó Gaona.

En términos prácticos, Gaona sostuvo que permitir la candidatura implicaría someter al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Corte a un desgaste innecesario. Para el jurista, el debate no es ideológico ni partidista, sino estructural: o la política se somete a la Constitución, o la Constitución se acomoda a la política.

“En el primer caso es democracia; en el segundo, dictadura constitucional. La Constitución es expresa y clara, aquí no hay lugar a interpretación”, advirtió.

Así las cosas, para Gaona, bajo las reglas actuales, la posibilidad de que el presidente Petro sea candidato a la Vicepresidencia no tiene sustento jurídico. Cualquier intento en esa dirección chocaría de frente con la Constitución del país.