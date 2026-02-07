Roy Barreras dice que no sabe si al presidente Petro le interesa ser su vicepresidente

Desde Cartagena, donde participará en un evento en plaza pública este sábado 7 de febrero, el candidato presidencial Roy Barreras dejó claro que no sabe si al presidente Gustavo Petro le interesa ser su fórmula vicepresidencial, y que su planteamiento fue hecho directamente a las bases petristas y al pueblo progresista.

“No existe ninguna inhabilidad hoy para que el presidente Gustavo Petro pudiera ser vicepresidente; no sé si él tenga interés en eso, pero le pregunto al pueblo progresista de Colombia si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que fuese vicepresidente. Invito al progresismo a que se lo pregunte, recordando que el presidente Petro ha dicho que él obedece el mandato popular”, dijo en declaración a medios de comunicación.

El exembajador de Colombia en Reino Unido sostuvo además que no existe hoy en el ordenamiento colombiano algo que le impida al presidente Petro ser fórmula vicepresidencial, ya que señala que el artículo 197 de la Constitución describe qué funcionarios públicos no pueden aspirar a este cargo, y allí no figura un presidente.

“Bienvenido al debate jurídico. Yo sostengo, como el concepto y los conceptos jurídicos que les he compartido, que un presidente de la República no tiene taxativamente ni impedimento, ni inhabilidad para aspirar a la vicepresidencia. Probablemente a los constituyentes del 91 se les olvidó incluirlo, pero no está ese impedimento”, puntualizó.



Sobre la consulta del denominado “Frente por la vida” el próximo 8 de marzo, afirmó que esta no es la consulta del Pacto Histórico y que espera salir victorioso.

“La consulta del Frente por la vida no es la consulta del Pacto. En eso tiene toda la razón el presidente Petro. Lo conversamos largamente en la mañana de ayer. El Pacto Histórico hizo un ejercicio que además concertamos en octubre 26 para elegir su candidato. Dije en todos los medios de comunicación que esperaba que el candidato de la izquierda elegido en octubre compitiera conmigo en marzo”, sostuvo.

Barreras también se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral que inhabilitó a Iván Cepeda a participar en la consulta del ‘Frente por la vida’, y dijo que fue arbitraria.

“Está claro que quien de manera arbitraria expulsó de la consulta al candidato Iván Cepeda, el conjuez Holman Ibáñez, no solamente estaba inhabilitado, sino impedido. Y yo espero que en las próximas horas algún juez de tutela le devuelva el derecho a Iván Cepeda de estar en esta consulta.

Todavía tienen tiempo, aún no se imprimen los tarjetones, y si un juez de tutela restablece los derechos, que es lo que yo pido a esta hora, será una competencia limpia el 8 de marzo”.